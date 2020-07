La santé publique enquête sur une éclosion de salmonellose dans cinq provinces

THE CANADIAN PRESSS/AP-Elaine Thompson La majeure partie des 59 cas ont été signalés en Colombie-Britannique (23) et en Alberta (31), mais on en compte aussi quelques-uns au Manitoba (3), en Ontario (1) et à l’Île-du-Prince-Édouard (1).

OTTAWA — L’Agence de la santé publique du Canada enquête sur une éclosion de salmonellose dans cinq provinces. La source de l’éclosion n’est pas connue pour le moment. Dans un communiqué publié vendredi soir, l’agence indique que l’éclosion est toujours en cours puisque des cas récents continuent de lui être rapportés. La majeure partie des 59 cas ont été signalés en Colombie-Britannique (23) et en Alberta (31), mais on en compte aussi quelques-uns au Manitoba (3), en Ontario (1) et à l’Île-du-Prince-Édouard (1). Les cas ont commencé à être signalés à la mi-juin. Au moins six personnes contaminées ont été hospitalisées, mais il n’y a eu aucun décès. Des cas portant une empreinte génétique similaire ont été rapportés aux États-Unis durant la même période. Les enquêteurs des deux pays échangent des informations pour tenter de déterminer la source de l’éclosion.