Maladies mentales graves: un projet testé à Montréal aide le retour à l'emploi

MONTRÉAL — Les gens souffrant de troubles mentaux graves, comme la schizophrénie ou la dépression, ont bénéficié d’un programme composé de courts ateliers thérapeutiques visant à mieux les outiller pour le travail. Le programme, le premier au monde et créé par des chercheurs de Montréal, a montré des résultats notables: plus de participants ont décroché un emploi et ils travaillaient un plus grand nombre d’heures par semaine.