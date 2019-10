Santé mentale: j’ai dû appeler la police pour amener ma mère à l’hôpital

Mon père a voulu la soutenir. Mais il se sentait démuni et ne savait pas comment agir. Je ne le juge pas, c’était compliqué. Il a traversé ça en essayant de trouver les bons moments et d’être là pour elle. Pour moi, mon père a été comme ma bouée.

Deux ans plus tard, ma mère est retombée malade et a été hospitalisée quelques mois. Je comprenais de plus en plus ce qui lui arrivait. Elle n’était plus en contact avec la réalité. C’était difficile pour ma mère d’être là pour moi durant mon enfance et de répondre à mes besoins.

Je ne comprenais pas toute la portée de ce qui se passait, mais je savais que ma mère n’allait pas bien et qu’elle n’était pas là pour une blessure physique. Pendant ce temps, mon père devait travailler. Je me suis fait garder par des membres de ma famille qui ont pris soin de moi.

Ça a été long avant d’aller chercher de l’aide parce que c’était devenu ma réalité. J’ai grandi dans ce contexte-là, c’était mon monde. Pour moi, c’était comme ça que la vie fonctionnait. J’étais aussi inquiète de ce qui allait arriver à ma mère et je craignais d’être séparée d’elle. Je l’aimais beaucoup. C’est ma mère après tout. Je ne savais pas non plus ce qui m’arriverait. Je savais que des ressources existaient, mais j’avais honte. Et j’avais peur.

Malgré le contexte familial difficile, j’ai réussi à bâtir ma carrière. Je suis devenue infirmière. J’ai travaillé pendant quelques années, mais j’étais en mode survie. C’est comme si j’avais fragmenté ma vie. Il y avait ma vie à la maison dans une boîte, et pour me protéger, je la refermais. Le reste de la journée, j’étais dans une autre boîte, en train d’étudier ou d’être avec mes amis. Cette fragmentation m’a permis de survivre, littéralement. J’aimais beaucoup étudier. C’était un exutoire pour traverser tout ça.

Malheureusement, l’état mental de ma mère s’est détérioré de plus en plus. Elle perdait le contact avec la réalité lors d’épisodes psychotiques et avait des comportements déstabilisants et perturbants, que je n’avais jamais connus quand j’étais plus jeune. Ma mère était dans son monde. Un monde où il y avait beaucoup de méfiance, et dans lequel elle percevait beaucoup de danger.

À travers les événements, j’arrivais à rester fonctionnelle, et je pensais m’en être tirée. Mais à un certain moment, j’ai atteint ma limite. J’ai vécu beaucoup de détresse psychologique et de souffrance, au point d’être moi-même atteinte dans mon fonctionnement.