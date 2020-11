Québec investit 100 millions de dollars en santé mentale

Le gouvernement du Québec investira 100 millions de dollars pour améliorer l’accès aux soins de santé mentale, a annoncé lundi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Le ministre a affirmé que l’annonce était prévue en marge de la mise à jour économique du 12 novembre prochain, mais a été devancée à la suite de l’attaque meurtrière survenue ce week-end dans le Vieux-Québec.

Le ministre a d’emblée rejeté l’existence d’une «crise» en santé mentale exacerbée par la pandémie de COVID-19, qualifiant la situation de «préoccupante, mais sous contrôle». M. Carmant a aussi mis en garde contre les «amalgames».

«D’un côté, il y a l’anxiété, dépression, l’angoisse liées à une situation précise comme la pandémie, et de l’autre, les troubles mentaux — psychose, maladie bipolaire et schizophrénie, qui sont des maladies», a-t-il souligné.

«La distinction est importante et on doit en tenir compte, surtout dans des situations comme cette fin de semaine, parce qu’on doit faire preuve de prudence afin d’éviter la confusion», a-t-il ajouté, rappelant que «la très vaste majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas violentes et que cette violence s’exprime rarement sous forme d’homicide.»