Plus de la moitié des jeunes Canadiennes sont victimes d’abus en ligne

jhorrocks via Getty Images

La santé mentale des jeunes femmes de 15 à 24 ans inquiète à l’approche de la Journée mondiale de la fille, ce 11 octobre. Alors que beaucoup d’entre elles ont les yeux rivés sur leur téléphone en raison de la pandémie, plus de la moitié se disent victimes d’harcèlement et d’abus en ligne, selon une vaste enquête internationale réalisée par Plan International Canada.

La situation serait particulièrement alarmante chez nous où 62% des jeunes Canadiennes disent être la cible de messages explicites, de photos pornographiques, de traques en ligne et d’autres formes d’abus inquiétants.

Ce qui est d’autant plus troublant, c’est qu’elles sont bien souvent réduites au silence. 19% d’entre elles affirment avoir l’intention de cesser de publier des contenus qui expriment leur opinion et 8% déclarent qu’elles quitteraient la plateforme sur laquelle elles ont été victimes de harcèlement.

Les réseaux sociaux sont notamment pointés du doigt par Plan International Canada, qui a récemment publié une lettre ouverte de jeunes filles envoyée à Facebook, Instagram, Tik Tok et Twitter. Conjointement, ils réclament des mécanismes de signalement plus efficaces et plus accessibles, un renforcement des moyens de surveillance afin d’identifier et de réagir à la cyberintimidation

Plan International Canada encourage d’ailleurs les géants des médias sociaux à travailler avec les filles et les femmes pour créer des politiques et des solutions techniques à la violence en ligne.

« Compte tenu de l’importance vitale d’Internet pendant la pandémie actuelle, en particulier du fait que de plus en plus de filles ont accès à Internet dans le monde, il est évident qu’il faudrait faire davantage pour autonomiser les filles et sécuriser les espaces en ligne», affirme Lindsay Glassco, présidente-directrice générale de Plan International Canada, par voie de communiqué.

«Les filles ont le droit de s’exprimer et de prendre part à la vie publique, poursuit-elle. Ces plateformes existent pour que leurs voix soient entendues, et non réduites au silence. Le harcèlement en ligne a des effets dévastateurs sur la capacité des filles à participer à des discussions importantes - et sur leur confiance en elles pour partager leurs points de vue et leurs idées sur les plateformes de réseaux sociaux- , et il crée une atmosphère de crainte et d’anxiété qui peut conduire à l’automutilation.»

DGLimages via Getty Images

On apprend également dans le rapport d’enquête intitulé Libres d’être en ligne : comment les filles et les jeunes femmes subissent du harcèlement en ligne, qu’au niveau mondial 72% des jeunes femmes de 15 à 24 ans éprouvent des effets négatifs après avoir été cyberintimidées ou harcelées en ligne. Les plus courants : une baisse de l’estime de soi ou une perte de confiance, ainsi qu’un stress mental ou émotionnel, suivis par des problèmes à l’école.

L’enquête internationale qui a été menée auprès de 14 000 filles dans 22 pays, dont le Canada, révèle aussi que les intimidateurs sont bien souvent des inconnus, des utilisateurs anonymes et des gens rencontrés sur les réseaux sociaux ou des camarades de classe et même des amis.

S’activer pour contrer la déprime

Pour chasser les idées noires pendant cette pandémie, la présidente et fondatrice de l’organisme Fillactive, Claudine Labelle, conseille bien sûr de se tenir loin des réseaux sociaux, mais elle invite également les parents ainsi que les jeunes filles à bouger davantage et à trouver des passe-temps communs.

Voici quelques pistes de solutions proposées aux parents :

- Se fixer des rendez-vous pour s’activer ensemble, les placer au calendrier et respecter nos rendez-vous pour en faire des moments privilégiés parents-enfants.

- Laisser les adolescentes choisir les activités qu’elles ont le goût d’essayer, ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort en les essayant, et conserver une attitude bienveillante envers notre propre maladresse pendant les activités nouvelles ou pour lesquelles on n’a pas de facilité.

- Revenir aux activités simples (se lancer la balle en se racontant notre journée, sortir le panier de basketball qui traîne dans le garage, marcher jusqu’à l’épicerie plutôt que prendre la voiture, etc.).

- Être nous-mêmes à la recherche de solutions pour demeurer un modèle actif malgré les contraintes et trouver une façon, même imparfaite, de continuer à bouger régulièrement.

- Éviter tout commentaire qui laisserait sous-entendre qu’il faut bouger pour éviter de prendre du poids. Ceci s’applique tout autant aux commentaires qui seraient dirigés vers l’adolescente que ceux qui seraient dirigés vers soi.

- S’impliquer auprès du conseil d’établissement de l’école pour porter le message qui place l’activité physique des jeunes à l’avant-plan (promouvoir la pédagogie en plein air, maintenir les minutes allouées aux récréations et aux cours d’éducation physique, encourager le retour des activités parascolaires lorsque la santé publique le permet, etc.)