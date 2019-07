ITSS: Santé Canada investit 32 millions $ pour la recherche

Malgré les avancées réalisées pour la prévention et le traitement des maladies transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), de plus en plus de personnes vivent avec ces infections au Canada, conclut le ministère.

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a ainsi annoncé un investissement de plus de 32 millions $ pour la recherche sur les ITSS par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Cet argent permettra de soutenir six équipes dans le domaine de la recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida, ainsi que trois centres se concentrant sur le VIH/sida, et l’hépatite C, entre autres.

Des scientifiques se trouvant un peu partout au pays pourront ainsi réaliser des travaux sur une foule d’aspects dont le développement de traitements et de stratégies de prévention pour améliorer la santé des personnes touchées par une ITSS au pays, ainsi que leur accès à des programmes et services, particulièrement pour ce qui des populations les plus touchées, comme les peuples autochtones, explique le ministère.

À VOIR AUSSI: la respiration est une des clés du plaisir.