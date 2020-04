Santé Canada met en garde contre la chloroquine et l'hydroxychloroquine

jaouad.K via Getty Images

jaouad.K via Getty Images

OTTAWA - Inquiets du fait que certaines personnes pourraient les acheter directement sans ordonnance et les utiliser pour prévenir ou traiter la COVID-19, les dirigeants de Santé Canada ont donné un avis sur les graves effets secondaires potentiels de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine.

Dans un communiqué publié tard samedi soir, Santé Canada note que ces deux médicaments, approuvés pour traiter la malaria et certaines maladies auto-immunes, peuvent provoquer de graves troubles du rythme cardiaque. Dans les cas les plus graves, précise Santé Canada, les effets sur le rythme cardiaque peuvent être mortels.

Santé Canada affirme que la chloroquine et l’hydroxychloroquine peuvent aussi causer des dommages au foie et aux reins, une baisse du taux de sucre dans le sang et des troubles du système nerveux comme des étourdissements, des évanouissements ou des crises épileptiques.

Santé Canada n’a autorisé aucun médicament qui permet de prévenir, de traiter ou de guérir la COVID-19 et a mis en garde les Canadiens contre les produits de santé assortis d’allégations fausses ou trompeuses, ajoute le communiqué.

Au Canada et à l’étranger, on étudie la possibilité d’utiliser certains médicaments pour traiter ou prévenir la COVID-19. La meilleure façon d’accéder à des traitements expérimentaux est de participer à des essais cliniques. Santé Canada a autorisé des essais cliniques utilisant la chloroquine et l’hydroxychloroquine pour traiter la COVID-19.