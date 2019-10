Sans mise à jour, vos anciens iPhone et iPad seront bloqués

AaronAmat via Getty Images Apple invite les utilisateurs d'anciens iPhone et iPad à mettre à jour leurs appareils avant le 3 novembre pour en profiter encore pleinement.

Sans cette mise à jour, la firme explique que les vieux modèles d’iPhone et d’iPad (sauf les versions uniquement Wi-Fi) ne pourront plus avoir accès à Internet, iCloud, l’App Store ainsi qu’aux mails. De quoi rendre quasiment inutilisables ces appareils en somme.

Toutefois, pas de panique si vous dépassez la date butoir. Vous pourrez mettre vos appareils manuellement à jour en utilisant le logiciel iTunes avec un ordinateur ou un Mac. Une solution de repli plus redondante que si vous aviez à le faire directement depuis votre appareil.

Vous pouvez vérifier par vous-même si votre appareil est à jour en allant dans les options Réglages ➡️ Général ➡️ Informations ➡️ Version du logiciel.

Il doit au minimum fonctionner avec iOS 10.3.4 ou 9.3.6.

Il faut remettre les compteurs à zéro

Apple n’est pas à remettre en cause dans cette histoire. Si les anciens iPhone et iPad doivent impérativement être le plus à jour pour utiliser certaines fonctionnalités, c’est à cause d’un problème lié au GPS qui empêche d’être correctement localisé. Cela avait aussi affecté de nombreux autres objets connectés cet été à commencer par les GPS de TomTom et de Garmin.

En effet le 6 avril 2019, le système de géolocalisation par satellites s’est réinitialisé comme tous les 19,7 ans depuis sa création. Un éternel recommencement causé en partie par l’espace de stockage limité du GPS qui est de 10 bits seulement.

La firme de Cupertino a réussi à repousser le délai de quelques mois, mais guère plus.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: Le véhicule d’exploration de la NASA est debout!