Sami Bebawi est reconnu coupable de cinq chefs d'accusation

L’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi a été reconnu coupable de l’ensemble des cinq chefs d’accusation portés contre lui.

Les jurés à son procès pour fraude et corruption ont rendu leur verdict dimanche, à leur quatrième journée de délibérations.

Aujourd’hui âgé de 73 ans, il faisait face à des accusations de fraude, de recyclage de produits de la criminalité, de possession de biens volés et de corruption d’un agent public étranger.

Ni l’accusé ni son avocat n’ont voulu commenter la décision du jury. Un journaliste leur a demandé s’ils comptaient interjeter appel, mais sa question a été accueillie par un silence profond.

Quant à la procureure Anne-Marie Manoukian, elle a refusé de dire ce qu’elle comptait réclamer comme peine. Les observations sur la peine se dérouleront jeudi prochain.

Le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de détention provisoire de la poursuite, en l’absence de fait nouveau qui porterait à croire que Sami Bebawi risque de prendre la fuite.

En mêlée de presse, Me Manoukian a tenu à saluer le travail du jury dans une cause aussi complexe. «Il y avait beaucoup de preuves, six semaines de procès, a-t-elle souligné. Je pense que dans cette cause, la justice a été rendue.»

Le procès a examiné plusieurs grands projets d’infrastructure et s’est concentré sur les relations avec Saadi Kadhafi, l’un des fils du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi, pour faciliter les accords.