Acheter local, c’est très très bien, mais encourager en plus des entreprises écoresponsables, c’est juste complètement brillant. Et c’est ce que propose exclusivement la nouvelle destination magasinage québécoise en ligne, Samara & Co.

Plus besoin de fouiller pour repérer les entreprises canadiennes et écolos, la fondatrice du site, Catherine Leclerc, les a répertoriées pour nous. On peut y acheter autant des vêtements, des accessoires pour la maison que des produits de soins, qu’on peut rechercher avec des critères spécifiques tels que le lieu de conception, les matières utilisées ou encore les valeurs et pratiques de fabrication de chacun.

Courtoisie Samara & Co

«Les consommateurs souhaitent connaître la provenance des produits qu’ils achètent et se renseignent sur l’ADN des marques. Un exercice qui peut s’avérer complexe lorsqu’on magasine en ligne, affirme Mme Leclerc. Je pense qu’il est de notre devoir, en cette période de grands bouleversements, de déployer tous les efforts nécessaires afin de favoriser la croissance et l’épanouissement de notre économie locale, et notre démarche prend racine dans cette piste de réflexion.»

Avant de figurer sur Samara & Co, les entreprises doivent démontrer avec précision leurs pratiques écoresponsables et prouver que leur siège social est bel et bien en sol canadien.

Y sont déjà inscrites des entreprises appréciées comme FIG Clothing, KLIIN, Oneka, The Unscented Company, Tru Earth, FEY Cosmetics, ou Lezé the Label.

Un site qui redonne

Afin de soutenir davantage l’entrepreneuriat local, Samara & Co va un peu plus loin que la simple vente de produits de chez nous.