Plusieurs nouveaux collaborateurs s'ajoutent à l'équipe de «Salut Bonjour»

Julien Faugere via Instagram/gino_chouinard

Julien Faugere via Instagram/gino_chouinard

Après des vacances bien méritées, Gino Chouinard était de retour à la barre de Salut Bonjour, ce lundi 31 août, pour une quatorzième saison. Et l’animateur a profité de l’occasion pour présenter les nouveaux collaborateurs auxquels il donnera la parole au cours des prochains mois.

Dans une vidéo digne d’un film de science-fiction (pourquoi pas?), Gino Chouinard, entouré de son équipe de vétérans, a accueilli les nouveaux venus.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que TVA n’a pas lésiné sur les grosses pointures.

Après un passage remarqué comme collaboratrice à l’émission Bonsoir bonsoir! cet été, Mariana Mazza poursuivra son aventure télévisuelle en matinée plutôt qu’en soirée.

Gregory Charles, Jean-Michel Anctil et Julie Ringuette se joignent également à l’équipe, de même que Kevin Raphaël, Valérie Chevalier, les humoristes Martin Vachon et Sam Breton, ainsi que la chroniqueuse et autrice Michelle Labrèche-Larouche.

Salut Bonjour est diffusé du lundi au vendredi, de 6h à 9h30, sur les ondes de TVA.