Pour certains, la montre est utile. Pour d’autres, il s’agit aussi d’une oeuvre d’art. Les véritables passionnés d’horlogerie sont conviés au tout premier salon de montres international à Montréal, qui se déroulera les 27 et 28 septembre prochains.

Dans le très sélect club privé Saint James, dans le Vieux-Port, amateurs et curieux pourront toucher et essayer les montres de luxe d’une dizaine de marques indépendantes suisses, allemandes et canadiennes, dont Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet ou Jaeger-LeCoultre.

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec leurs créateurs, d’en apprendre davantage sur leur fonctionnement et de faire un peu de magasinage tout en sirotant un verre de champagne. Le prix des montres présentées variera entre 1500$ et 4500$.

Une nouvelle marque montréalaise, José Cermeno, sera par ailleurs lancée dans le cadre du salon. Les collections demeurent cependant secrètes jusqu’à la tenue de l’événement.

Un manque à gagner

Selon le fondateur du «Salon de Montréal», Simion Matei, « peu de Montréalais ont eu la chance de bien comprendre et d’approfondir le magnifique savoir-faire de l’horlogerie de haut niveau». L’entrepreneur affirme, qu’au Canada, la montre a tendance à être simplement considérée comme un objet ou un accessoire mode, au lieu d’une «prouesse de la technique, de la technologie, de la minutie, de l’ingéniosité et du design, mais aussi une oeuvre d’art».

«Les Canadiens les plus aisés que je connais n’arborent souvent pas de montre de luxe au poignet, remarque pour sa part Dominic Handal, propriétaire de Pax Jewellers à Montréal. À choix, on préfèrera investir dans l’immobilier. Je crois qu’une forme de modestie et de simplicité s’exprime dans notre art de vivre, par rapport aux États-Unis ou à d’autres pays, avec laquelle le secteur du luxe doit composer.»

Avec ce premier salon dans la métropole, Simion Matei espère attiser la curiosité pour les montres des amateurs de luxe d’ici et convaincre plus d’horlogers européens à traverser l’Atlantique. Et pas seulement vers les États-Unis, Toronto et Vancouver. Au Québec.