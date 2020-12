Futurs mariés, ne vous découragez pas!

Peter Dazeley via Getty Images

Avec la situation que l’on connaît , l’année 2020 est aussi devenue synonyme de mariages reportés , voire annulés. Dur pour le moral des futurs mariés qui avaient tout planifié depuis des mois, pour certains même des années. Mais «tout vient à point à qui sait attendre», credo que certains couples ont fait leur. Ceux-ci pourraient retrouver espoir lors du premier salon de mariage virtuel La Vie Après le Oui , qui se déroulera les 16 et 17 janvier prochains.

Au programme de ces festivités en ligne, pas moins de 16 heures de conférences informatives et interactives. Des moments pour apprendre, rire, offrir du réconfort, festoyer, mais surtout pour donner le goût de poursuivre l’aventure. Ce n’est pas le moment de baisser les bras! Quand on aime... on ne compte pas les mois qui nous séparent du grand jour.