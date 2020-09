7000 postes offerts au 1er Salon de l’emploi virtuel

aldomurillo via Getty Images

Alors que des milliers de Québécois ont perdu leur emploi en raison des effets de la pandémie de COVID-19, le Salon de l’emploi et de la formation continue affirme en mettre quelque 7000 à leur disposition à l’occasion de leur première édition virtuelle.

Du 7 au 16 octobre, une série d’activités gratuites auxquelles les chercheurs d’emploi de tous âges et tous les horizons sont invités à participer. Parmi celles-ci, des conférences diffusées en direct ou en différé, mais également du clavardage écrit et vidéo avec les exposants, les 7 et 8 octobre prochains. Tout est mis en place pour faciliter les échanges physiques, mais en virtuel, comme lors du salon physique qui se déroule généralement au Palais des congrès de Montréal.