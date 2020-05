Les salles de sport de Hong Kong s'adaptent au déconfinement

À Hong Kong, les salles de sport peuvent, depuis le 8 mai, accueillir à nouveau leur clientèle. Et certaines ont dû s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale pour éviter la propagation du coronavirus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Hong Kong est l’un des territoires les plus densément peuplés au monde, et les infrastructures s’en ressentent. Dans certaines salles de gym, les tapis de courses ou autres appareils de musculation sont alignés et séparés de seulement quelques centimètres.

Pour remédier à ce casse-tête et pouvoir accueillir la totalité de leur clientèle après plusieurs semaines de fermeture, certaines salles ont décidé de prendre exemple sur les restaurants, qui utilisent des vitres en plexiglas pour séparer leurs clients.

Des images filmées dans ces salles montrent des tapis de course en rang d’oignon, où les sportifs courent dans ces sortes de cabines vitrées. Ainsi, pas besoin de courir masqué.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.