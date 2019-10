Les changements dans la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ont joué un rôle clé dans la réduction de l’écart salarial en 2018, ont déclaré les auteurs du rapport, Rachelle Pelletier et Martha Patterson, du Centre de l’information sur le marché du travail de Statistique Canada, et Melissa Moyser, du Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada.

Notamment, en 2018, une plus grande proportion de femmes du groupe d’âge principal qu’en 1998 exerçaient des professions libérales dans les trois domaines que sont le droit et les services sociaux, communautaires et gouvernementaux; les services d’éducation; et les affaires et la finance, ont souligné les chercheurs.

«De même, la rémunération a augmenté plus rapidement chez les femmes que chez les hommes dans deux de ces trois groupes (professions en droit et en services sociaux, communautaires et gouvernementaux et professions en affaires et en finance)», indique le rapport.