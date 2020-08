Il va falloir leur dire au revoir. Alors que la saison 4 de La Casa de Papel a laissé les fans en haleine, ils vont devoir se préparer à l’annonce tant redoutée: la saison 5 de la série Netflix sera belle et bien la dernière, a annoncé le créateur du show Alex Pina.

«Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante», explique-t-il pour EW.