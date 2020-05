Inondation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: d’inquiétants constats

MONTRÉAL — Un an après la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur- le-Lac qui a forcé l’évacuation de 6000 personnes, une experte mandatée pour étudier cette inondation en a tiré d’inquiétants constats: une méconnaissance des risques posés par la digue, de nombreuses chambres d’enfants dans des sous-sols en zone inondable et des tentatives de suicide après le sinistre.

«Cet événement révèle un besoin majeur de préparation en termes de mesures d’urgence en cas de catastrophe», juge Isabelle Thomas, professeure titulaire à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal (UdeM).

Le but de ce travail mené avec ses collègues de l’UdeM est d’aider les municipalités à se préparer à de futures inondations et, encore mieux, de les éviter. Un tel événement de cette envergure «est une occasion d’apprendre pour s’adapter et faire de la prévention», dit-elle.

Le 27 avril 2019 a marqué le Québec: pour la première fois, une digue non reliée à un barrage a cédé et entraîné des dégâts majeurs.

Ce soir-là, dans un contexte de crues printanières exceptionnelles, la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a cédé. Rapidement, la ville s’est remplie d’eau, inondant de 700 à 800 résidences. Plus de 6000 citoyens — le tiers de la population municipale — sont évacués en 1 h 15. Heureusement, personne n’a perdu la vie.

La professeure et chercheuse principale Isabelle Thomas, spécialiste des questions de développement durable et de vulnérabilité urbaine, s’est penchée toute l’année sur cette inondation marquante.

Son rapport vient d’être remis au ministère de la Sécurité publique qui l’avait commandité, et dont La Presse canadienne a obtenu copie.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac a «frôlé la catastrophe» ce soir-là, rapportent plusieurs personnes interviewées pour la rédaction du rapport.

Sauvée en partie par le moment auquel la digue a cédé.

«Les gens étaient habillés, prêts à partir. Ça a favorisé l’intervention. Si le même événement était arrivé à 3 h du matin, on aurait eu des décès probables», résume Norbert Vendette, directeur du service de Sécurité Incendie de Sainte-Marthe-sur-Lac et Deux-Montagnes.

Ses constats

L’experte effectue un premier constat: la digue crée «un faux sentiment de sécurité» chez les citoyens qui ne réalisent pas le danger et ne se préparent pas de manière adéquate à une possible rupture de l’ouvrage.

Quand la digue a cédé, beaucoup de citoyens ont été surpris: ils ne savaient pas qu’ils habitaient en zone inondable et se croyaient protégés parce que leurs maisons se trouvaient derrière l’ouvrage.

Un autre constat surprenant: ces digues non reliées à des barrages ne font l’objet d’aucune loi ni réglementation au Québec, «alors qu’ils génèrent en cas de défaillance d’importants risques et une menace réelle pour la sécurité des personnes», est-il écrit dans le rapport.