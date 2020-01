Sainte-Justine: une chirurgie novatrice permet à un jeune de marcher

MONTRÉAL — Une intervention de pointe, et vraisemblablement sans précédent en chirurgie orthopédique pédiatrique, devrait permettre à un jeune patient du CHU Sainte-Justine de recommencer à marcher.

Lors de la chirurgie réalisée en mai 2019, le docteur Panagiotis Glavas et son équipe, en collaboration avec une entreprise spécialisée en solutions orthopédiques, ont utilisé un guide de coupe imprimé en trois dimensions pour contourner un grave problème de déviation de l’os des tibias.

Les membres inférieurs de leur patient, Charlie, avaient dû être amputés au milieu du tibia en janvier 2005, alors qu’il n’avait que 18 mois, des suites d’une infection à la bactérie mangeuse de chair. L’intervention a sauvé la vie de l’enfant, mais la bactérie avait eu le temps d’infecter d’autres cellules, notamment celles qui sont responsables de la croissance de certains os.

Les os des jambes amputées du petit ont ensuite grandi de travers, avec un angle anormal qui rendait la fixation de prothèse difficile et très douloureuse. Charlie était de plus en plus confiné à son fauteuil roulant et avait pratiquement abandonné tout espoir de pouvoir remarcher un jour.

«Il y avait une déformation tridimensionnelle au niveau de ce qui reste de sa jambe et qu’on n’arrivait pas à reconstruire et à réaligner avec des méthodes traditionnelles, a expliqué en entrevue le docteur Glavas. Donc on a fait appel à toute la technologie qu’on peut avoir maintenant.»

Les chirurgiens ont ainsi eu recours à une imprimante en trois dimensions pour créer un guide de coupe — un implant fixé directement au tibia pendant la chirurgie — pour reproduire avec précision et exactitude la correction qui avait été déterminée lors d’une simulation préopératoire.