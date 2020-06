Au tour de Sail et de Sportium de se protéger de leurs créanciers

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL — La pandémie de COVID-19 continue de bousculer le secteur du commerce de détail, alors que c’est au tour des enseignes Sail et Sportium de se placer à l’abri de leurs créanciers.

Fondée il y a plus de 40 ans, l’entreprise québécoise compte quelque 1800 employés à son siège social situé à Laval ainsi que dans ses 14 magasins Sail — huit au Québec ainsi que six en Ontario.

Le détaillant est également propriétaire de l’enseigne Sportium, spécialisée dans les vêtements et articles de sports, et qui exploite quatre succursales à Longueuil, Laval, Québec et Kirkland.