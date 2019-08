Safia Nolin se met à nue dans le clip de la chanson «Lesbian Break-Up Song»

Safia Nolin dévoile, ce mardi 13 août, le vidéoclip de la chanson Lesbian Break-Up Song, tirée de son plus récent album Dans le noir.

Dans le clip, réalisé en collaboration avec Bien à vous et The Womanhood Project, Safia Nolin se met (littéralement) à nue, aux côtés d’autres femmes dans un nouvel effort pour promouvoir et célébrer la diversité corporelle.

«Eh oui, je suis toute nue dans mon clip. On voit mes seins, mes fesses, mon pubis, mon poil. On voit les seins, les fesses, le pubis et le poil d’autres femmes. On voit des corps humains. Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout», a déclaré la principale intéressée sur les réseaux sociaux.

«Le mien, je ne l’aimais pas vraiment. J’étais à l’aise avec mon image, mais dans l’intimité, seulement la femme qui partage ma vie avait accès à ma nudité. Pas parce que c’est sacré, mais bien parce que j’avais honte. J’étais gênée et c’était impossible pour moi de même envisager me mettre toute nue devant des gens.»