La deuxième vie des sacs de plastique exposée

Délicatement, comme si elle manipulait un objet ancien et précieux, Katrina Cobain déballe son colis et place soigneusement les sacs plastique qu’il contient sur une table d’exposition d’un atelier de fortune, installé dans une ancienne fabrique de pipes de l’est de la ville écossaise de Glasgow.

- Objets du passé -

A post shared by Katrina Cobain (@katrinakobain) on Mar 21, 2019 at 3:43am PDT

View this post on Instagram

“Je pense que plus on avance dans le temps, plus les sacs en plastique vont disparaître complètement”, estime Katrina Cobain. “Et quand ils auront disparu, c’est là qu’ils seront le plus intéressants”.