Sacha Baron Cohen a piégé des partisans d’extrême droite lors d’un rassemblement à Olympia, dans l’État de Washington, ce samedi 27 juin, en se déguisant pour l’occasion en chanteur de country. Il a amené les participants à se joindre à lui lors d’un chant raciste avec des paroles qui portaient sur les libéraux à qui on aurait «injecté la grippe de Wuhan».

L’humoriste et créateur de l’émission de satire politique Who Is America a infiltré le rassemblement pro-armes «March for Our Rights 3». En se faisant d’abord passer pour un commanditaire et en remplissant le rassemblement avec son propre personnel de divertissement et de sécurité, Sacha Baron Cohen a pu réussir le coup sans être retiré de la scène, ont déclaré les organisateurs.

Un piège bien préparé

L’un des organisateurs de l’événement, Matt Marshall - fondateur du groupe d’extrême droite Washington Three Percent - a indiqué que les intrus se sont présentés comme un comité d’action politique qui offrait de payer pour l’ensemble de l’événement.

Le groupe s’est présenté une semaine avant le rassemblement, a-t-il déclaré à NPR, et a financé les coûts de l’événement, y compris les décorations, une tête d’affiche et sa propre équipe de sécurité. À la dernière minute, un numéro de country a été ajouté à la liste, mais les organisateurs étaient trop occupés pour contrôler de qui il s’agissait.

Dans les vidéos, on entend l’artiste en salopette chanter des paroles sur l’ancien président Barack Obama, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et sur Anthony Fauci, le M. coronavirus de la MaisonBlanche, suggérant qu’on leur injecte la «grippe de Wuhan» et que le coronavirus est un «canular libéral». Il mentionne également le fait de découper les membres de l’OMS «comme le font les Saoudiens» (en référence à l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi). On entend certains dans la foule acclamer, applaudir et chanter les paroles de la chanson pendant plusieurs minutes.