Voici le sac de l'été 2019

Il est partout, au bras de toutes les fashionistas, de toutes les Instagrameuses, de toutes les personnalités, c’est le sac en paille ou en osier.

Ce fameux modèle n’est plus réservé aux courses du dimanche au marché Jean Talon, désormais il se décline sous toutes les formes - avec une préférence pour le panier - et en différentes nuances. Parmi ses avantages? Il n’est pas cher et très pratique en plus!

L’un des hits de l’été, c’est le format rond que l’on porte à l’épaule, parfait avec un jeans pattes d’eph ou une robe légère.