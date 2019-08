De nouvelles boîtes à lunch zéro plastique bientôt sur les tablettes

À temps pour la rentrée, l’entreprise Life Without Plastic présente un sac à lunch produit à base d’éléments naturels qui est non seulement lavable, mais a une durée de vie plus longue et se décompose complètement, à l’opposé du sac à lunch à base de plastique, qui lui, se retrouve à la poubelle.

La boîte à lunch zéro plastique, créée en partenariat avec la compagnie de matelas biologiques Obasan, est 100% sans plastique et 100% biodégradable. Isotherme grâce aux six panneaux amovibles faits de laine et de coton, elle peut facilement se laver à la machine.

Les sacs à lunch réguliers, souvent faits à partir de nylon, de vinyle, et de mousse en guise d’isolation, ne sont pas recyclables, a soulevé Chantal Plamondon, présidente et cofondatrice de Life Without Plastic.

«Il y a du jus de la nourriture qui s’infiltre dans les craques, ça pue, et donc la boîte à lunch dure un ou deux ans maximum et ensuite quand on en dispose ce n’est pas recyclable, car il y a différents plastiques dans la fermeture éclair, la mousse d’isolation et les parois. C’est un élément qui se rend directement au dépotoir», a expliqué Mme Plamondon.

La compagnie québécoise offre des produits sans plastique. Les produits en vente sur son site web peuvent provenir de la compagnie elle-même ou d’autres compagnies. Les produits des autres compagnies sont parfois adaptés. «En Corée, on avait trouvé des contenants hermétiques en acier inoxydable qui peuvent remplacer les contenants de nourriture en plastique. Eux, ils utilisaient ça pour du kimchi, nous on l’a amené ici et on l’utilise pour des salades», a mentionné la cofondatrice de Life Without Plactic.

Une deuxième vie

C’est une collaboration avec la compagnie de matelas biologique Obasan qui a rendu possible la création de la boîte à lunch zéro plastique. Les panneaux isothermes, fabriqués à partir des résidus de la production de matelas, offrent une deuxième vie aux retailles.

En plus d’encourager la lutte au plastique, le sac à lunch zéro plastique comporte un extérieur, une doublure et des garnitures en coton biologique certifié GOTS. La certification «Global Organic Textile Standard» est une référence mondiale pour les textiles fabriqués à partir de fibres biologiques. Il assure qu’un produit est fait à partir d’un minimum de 70% de fibre biologique, et que son processus d’approvisionnement du tissu respecte des critères environnementaux et sociaux.