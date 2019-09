Rupture pour Yan et Julie-Anne d'«Occupation Double Grèce»

Peu de temps avant le début de la diffusion de la première émission d’Occupation Double Afrique du Sud, ce dimanche 22 septembre, Julie-Anne Ho et Yan Cacchione, qui formaient le dernier couple d’Occupation Double Grèce, ont confirmé leur rupture, par l’entremise de leurs réseaux sociaux respectifs.

«On s’aime, et ça va toujours être le cas, mais nos vies ont complètement changé depuis un an, a expliqué Julie-Anne. Et c’est ça le ″problème″, nous, dans tout ce tourbillon, on n’a pas pris le temps de se découvrir, individuellement. On se découvrait en tant que couple sans trop se connaître nous-mêmes, personnellement.»

La jeune femme affirme qu’ils sont tous deux convaincus de prendre la bonne décision, laquelle devrait permettre aux deux principaux intéressés de se retrouver un jour, «en amitié ou en amour».

«À toi mon amour, je t’aime et je te souhaite de réaliser tes rêves, de vivre de tes passions et de t’accomplir, mais je ne suis même pas inquiète pour toi. Tu es la meilleure personne que j’ai rencontrée, ne perds jamais cette bonté.»

De son côté, Yan a déclaré avoir «vécu des choses incroyables et traverser de gros obstacles» aux côtés de Julie-Anne, avant d’abonder dans le même sens en ce qui a trait à l’endroit où ils se trouvent individuellement.

«On n’a jamais pu se retrouver individuellement, en tant que personne, et réapprendre à se connaître, à se dater, comme les gens normaux», a-t-il expliqué.

«La vie est un constant processus d’apprentissage, de leçons, d’expériences, et je remercie la vie de t’avoir mise sur mon passage. Tu m’as prouvé que des relations saines et le vrai amour sont possibles. J’ai tellement grandi dans cette relation, et c’est grâce à toi», conclut-il.