Rupture pour Marina Orsini et Charles Benoît

Marina Orsini a confirmé, ce dimanche 7 juillet , la fin de sa relation avec son conjoint Charles Benoît.

«Pour le bien de mon cœur et celui de ceux que j’aime, j’ai décidé d’ouvrir, de façon brève, la porte de mon intimité, a expliqué Marina Orsini sur sa page Facebook. Comme tout ce qui prend fin un jour, la tristesse a pris place ces derniers mois dans nos vies et dans celle de ceux qui sont près de nous. Nous aurions aimé l’éviter, mais c’est aussi ça la vie. Un passage obligé et douloureux pour tous.»

Le couple met ainsi fin à dix ans de vie commune. Ils s’étaient rencontrés alors que Marina Orsini était animatrice à Rouge, et que Charles Benoît agissait à titre de président radio et télévision au Québec pour Bell Média.

La comédienne et animatrice poursuit en expliquant qu’elle a dû passer à travers «plusieurs départs et au revoir» au cours de la dernière année, notamment la fin des émissions Marina et Deuxième chance, ainsi que le décès de son bon ami Jean Beaudin, réalisateur des Filles de Caleb.

«À travers ces nombreuses épreuves, ces grandes tristesses, je remercie tout de même la vie de m’avoir appris à continuer de regarder, reconnaître et prendre soin de ce qui est, plutôt que ce qui n’est plus, poursuit-elle. À célébrer ce qui a été, le privilège de s’être croisés et aimés, d’avoir pu partager tout ce que nous sommes et ultimement ne garder que le bon.»

Marina Orsini conclut en remerciant ses abonnés pour leur discrétion et le respect de leur intimité.