Rupture pour Benoît Gagnon et Jenna Shapiro

Benoît Gagnon a confirmé la fin de sa relation avec Jenna Shapiro, ce mercredi 28 août, par l’entremise de son compte Instagram.

Le couple met ainsi fin à huit ans de vie commune, au cours desquels ils sont devenus les parents de Charles, aujourd’hui âgé de trois ans.

«Merci. C’est le premier mot qui me vient en tête. Merci pour l’amour, la confiance, la complicité et l’affection des dernières années. Merci pour le soutien et pour les bons mots quand c’était nécessaire», a déclaré le principal intéressé.

Benoît Gagnon poursuit en rendant hommage à leurs accomplissements en tant que parents, qualifiant Jenna Shapiro de «maman extraordinaire» et soulignant que leur «plus grande réalisation» pourra toujours compter sur eux.

«On formera toujours et encore le team de supers parents que nous sommes, et ce, même à deux adresse différentes. Je t’aimerai toujours et je ne serai jamais très loin», conclut-il.