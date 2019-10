Les Rôtisseries Benny sont vendues

Maintenant propriétaire des Rôtisseries Benny, le franchiseur québécois Foodtastic a rapidement l’intention de faire sortir cette chaîne fondée en 1960 de la banlieue sud de Montréal et des frontières du Québec.

Foodtastic espère pouvoir ajouter, d’ici un an et demi, huit établissements au réseau actuel de six succursales situées en Montérégie. Son président et chef de la direction, Peter Mammas, vise des marchés comme Montréal, Toronto, Ottawa et Halifax.

«Nous avons acheté les Rôtisseries Benny parce que le nom est connu et qu’il se traduit bien en anglais, a expliqué l’homme d’affaires, au cours d’un entretien téléphonique. Nous allons ouvrir des restaurants là où les sites le permettent, peu importe le marché.»

M. Mammas n’a pas précisé le montant de la transaction. Foodtastic est propriétaire d’enseignes comme Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar, Nickels, Big Rig et Chocolato et Bacaro.

Les six Rôtisseries Benny se spécialisent principalement dans les commandes et la livraison. Leur appellation est similaire à celle de Benny & Co, une chaîne rivale de 57 rôtisseries où l’on offre également des places assises.