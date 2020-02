Oscars 2020: Rose McGowan critique vertement Natalie Portman

Il faut dire que de multiples stars tenaient à passer de nombreux messages cette année, notamment sur nos habitudes de vie, l’égalité des sexes, la politique, l’environnement et le mauvais traitement des animaux. Et comme plusieurs, Rose McGowan s’est fortement questionnée sur ses réseaux sociaux quant à l’impact réel de ces gestes très médiatisés, qui profitent généralement plus aux stars qui les posent qu’à la cause qu’ils disent représenter.

À l’instar du numéro d’ouverture incisif qu’avait offert Ricky Gervais lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, Rose McGowan n’a pas hésité à qualifier ce type d’activisme de «profondément offensant pour ceux d’entre nous qui font vraiment le travail», spécifiant qu’elle écrit ce message «pas par amertume, mais bien par dégoût».

Elle vise l’actrice en particulier, car elle est, selon elle, «la dernière d’une longue lignée d’actrices qui jouent le rôle d’une femme qui se soucie des autres femmes. Des actrices censées représenter des femmes, mais qui, en réalité, ne font pas grand-chose».