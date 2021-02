Rose Buddha sort (enfin) son premier pantalon pour homme 100% écolo

Depuis le 1er novembre 2016, la griffe confectionne ses leggings avec 79% de plastique recyclé. Chacun des morceaux est assemblé avec soin, les coutures sont inspectées et les tissus soigneusement choisis pour leur assurer une longue vie. De plus, la proximité de la production (locale) permet de suivre chaque étape et d’assurer sa qualité. La compagnie propose également une collection de bijoux faits à partir de leurs retailles. Un pas de plus vers le zéro déchet!