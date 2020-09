Métamorphose insolite pour Rosalie Vaillancourt

Rosalie Vaillancourt a partagé quelques clichés de la transformation pour le moins inusité qu’elle a subie pour son nouveau projet.

Par l’entremise de sa story Instagram, l’humoriste a dévoilé le résultat de sa métamorphose en «Karen du Québec» pour le film Marie-Josée part en croisade, qui en est à sa deuxième journée de tournage.

Depuis quelques années, le prénom Karen est utilisé pour parler d’une femme blanche aisée, d’un certain âge, qui aime se plaindre et exprimer ses opinions haut et fort sans nécessairement avoir de raisons valables de le faire. Évidemment, l’emploi de stéréotypes et le racisme systémique sont monnaie courante chez ce type de citoyennes.

Ayant visiblement déjà bien assimilé l’essence de son personnage, nous pouvions notamment voir l’humoriste sortir de son rôle de jeune fille espiègle et légèrement baveuse pour canaliser l’air bête de cette dame à qui tout est dû, prendre la pose devant «son» Audi, écouter du Nicola Ciccone, confondre la cuisine chinoise et japonaise, et se vanter de sa perte de poids après une séance de Zumba.

Disons simplement que l’équipe de Mets-y le Paquet devrait prendre quelques notes.

Voyez le résultat ci-dessous.