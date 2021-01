Rosalie Vaillancourt s'indigne contre la sortie de Julien Lacroix

Rosalie Vaillancourt a réagi sans demi-mesure, mardi soir, à la sortie effectuée quelques heures plus tôt par Julien Lacroix sur les réseaux sociaux, premier signe de vie donné par l’humoriste après que ce dernier eut été visé l’été dernier par de nombreuses allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles, notamment de la part de son ex-conjointe Geneviève Morin.

Dans un long message partagé par l’entremise de sa page Facebook, Rosalie Vaillancourt exprime clairement son malaise face à cette sortie qu’elle juge, comme plusieurs, beaucoup trop hâtive, posée et stratégique.

«J’ai lu ses excuses les mains moites. Ça fait seulement six mois. C’est encore la chose dont on me parle le plus dans mes entrevues. Julien, c’était mon ami. On travaillait ensemble. J’ai dénoncé un ami, pas pour dénoncer un acte isolé dont j’ai été témoin, mais dans l’espoir de voir un changement de culture. Il n’y a pas vraiment de changements si six mois après un article béton, quelqu’un arrive avec des excuses sur les médias sociaux et se fait donner autant d’exposure», a-t-elle souligné.

«J’ai bon espoir que les gens s’améliorent. Cependant, c’est tellement précipité que je vous avoue que j’ai de la difficulté à voir qu’il a fait du chemin auprès des victimes. Là, on parle d’années de violence. Des adolescentes qui ont fini leur maîtrise cette année et qui ont encore sa présence en tête. Elles ont été tellement marquées qu’elles ont décidé, dix ans plus tard, de parler au Devoir. Et toi, en six mois…? Il manque un jeu de proportion, là.»