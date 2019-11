Rosalie Vaillancourt paiera-t-elle pour les conséquences de ses actes; se fera-t-elle transformer en «tas de merde»?

Dans Enfant roi, «Roro» doit prouver avant la fin du spectacle qu’elle est une bonne personne, sinon une méchante sorcière la métamorphosera en tas d’excréments.

Quatre ans après sa sortie de l’École nationale de l’humour, le premier one-woman-show de celle qui a tout du physique d’une méchante dans un film pour ados nous a franchement fait rigoler. Avec un humour qu’elle auto-qualifie de «néo-burlesque», Rosalie nous ouvre les portes de son royaume fantaisiste et décomplexé.

Le spectacle, mis en scène par Pierre-François Legendre, débute par la projection d’un dessin animé relatant sa naissance et son enfance de petite fille surprotégée. Sa vie de «princesse Raiponce» prend un tournant décisif alors qu’elle décide de quitter la demeure familiale et qu’elle croise une méchante sorcière qui lui jette un sort.

De retour dans la vie réelle, Rosalie nous annonce qu’elle doit gagner les pétales d’une fleur magique avant la fin de la soirée, sans quoi elle subira les foudres de ladite sorcière; chacun de ces pétales représentant une preuve de plus qu’elle est une bonne personne.

«Mon ex est vraiment laid, ça prouve que j’ai des belles valeurs», dit-elle ensuite.

Rosalie raconte donc sa vie, «comme un film Disney réaliste». S’il y a bien une chose qui frappe quand on assiste à «Enfant roi», c’est à quel point Rosalie semble assumer qui elle est et s’affiche comme la première à rire de ses propres travers et de ses incongruités.