Rona Ambrose ne sera pas de la course du Parti conservateur du Canada

Mme Ambrose, pressentie par plusieurs politiciens influents de l’Ouest canadien pour devenir candidate, admet qu’elle a songé à revenir en politique mais préfère poursuivre sa carrière dans le secteur privé.

«J’ai vraiment jonglé avec la décision de revenir à la vie politique, écrit-elle. J’ai adoré mes 13 années dans le service public comme députée, ministre et surtout comme chef de ce grand parti. Mais en ce moment, je suis occupée à faire une différence à travers le secteur privé.»

Elle dit qu’elle adore être de retour en Alberta, où elle habite.

«Je sais que nous choisirons un chef fort, compatissant pour nous mener — qui soutient TOUTES les familles; un chef qui libère le potentiel du secteur privé et de l’ingéniosité canadienne à travers des taxes basses et moins de réglementation; qui défend les droits de la personne et une politique étrangère fondée sur des principes.

«Mais plus que tout, nous devons choisir un chef qui comprend que ce poste est fait pour SERVIR — servir TOUS les Canadiens et faire de LEURS vies, LEUR pays et LEUR monde une meilleure place où il fait bon vivre. Je sais que nous choisirons un bon chef et je serai là pour LA ou le soutenir», a-t-elle ajouté, laissant planer le doute sur le candidat qu’elle appuiera.

Jusqu’à maintenant, une seule femme a confirmé qu’elle compte se lancer dans la course: la députée Marilyn Gladu.

D’autres hommes ont confirmé qu’ils se lanceront dans la course.