Romeo's gin lance un gin (rose) québécois au melon d'eau

Courtoisie Romeo's Gin

Mettre de la couleur dans nos apéros de confinement? On dit oui. Il y a une toute nouvelle alternative qui s’offre désormais à nous. Il s’agit de Romeo’s gin X, le dernier-né de l’équipe montréalaise Duvernois Esprits Créatifs derrière Romeo’s gin et pur vodka.

On nous annonce un gin de caractère fruité et rafraîchissant au melon d’eau avec des arômes de baie de genièvre, concombre, lavande, aneth, citron et amande.

Un spiritueux d’un rose délicat emprisonné dans une bouteille designée par l’artiste Miss Me en hommage à une femme libérée.

Une belle association entre talents québécois. L’artiste Miss me, militante, féministe et l’une des artistes hors-la-loi les plus reconnues en Amérique du Nord, a expliqué son processus artistique derrière cette bouteille.

Courtoisie Romeo's Gin

« À travers mon travail, je cherche constamment à briser les définitions qui oppressent. Je célèbre la Femme différente et libre. Le X, omniprésent dans mon oeuvre, symbolise le droit au « non » féminin. Par contraste, le rose met en lumière ce cri de liberté et revendique le choix de se définir. Ce gin et cette collaboration célèbrent le droit au plaisir et à la liberté d’être soi.»

Les bouteilles de 750 ml de romeo’s gin X sont disponibles à la SAQ dès maintenant, au prix de 39,75 $. La teneur en alcool est de 41 % alc./vol.