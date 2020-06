Les Rolling Stones menacent de poursuivre le président Donald Trump

LONDRES — Les Rolling Stones menacent de poursuivre le président des États-Unis, Donald Trump, pour l’utilisation de leurs chansons lors de rassemblements politiques, malgré une ordonnance de cessation.

Dans une déclaration publiée dimanche, le célèbre groupe britannique affirme que ses avocats travaillent avec l’organisation qui défend les droits d’auteurs Broadcast Music Incorporated (BMI) pour faire cesser l’utilisation du matériel des Rolling Stones dans le cadre de la campagne à la réélection de M. Trump.

«BMI a avisé l’équipe de campagne de Donald Trump, au nom des Rolling Stones, que toute utilisation non autorisée de leurs chansons constitue un bris de contrat de licence. Si M. Trump persiste à utiliser la musique des Rolling Stones sans leur consentement, il sera poursuivi».

Les Rolling Stones s’étaient plaints lors de la présidentielle de 2016, pour l’utilisation non autorisée de leur musique lors des rassemblements de M. Trump.

Un des plus grands succès du groupe datant de 1969, You Can’t Always Get What You Want, est particulièrement prisé lors des événements de M. Trump. La chanson a encore une fois été utilisée lors d’un rassemblement partisan récent à Tulsa, dans l’État de l’Oklahoma. Cet événement, qui s’est déroulé à l’intérieur, a été fortement critiqué pour son potentiel de répandre le nouveau coronavirus qui circule durant cette pandémie de COVID-19.