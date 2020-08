Rôle du non-verbal en cour: un danger sous-estimé de la justice virtuelle?

Pourtant, la recherche sur la détection du mensonge montre très clairement que les croyances de cette nature – encore utilisées en 2020 – sont erronées et n’ont pas plus de fondement scientifique que celles utilisées au Moyen Âge. En effet, un honnête justiciable peut hésiter et être excessivement nerveux. Un menteur endurci peut s’exprimer spontanément. Il n’existe aucun geste, aucun regard, aucune expression faciale, aucune posture similaire au nez de Pinocchio.

L’issue des procès n’est pas déterminée que par des lois et des précédents. En effet, l’apparence des témoins et leur façon de se comporter peuvent jouer un rôle déterminant . Par exemple, la nervosité et l’hésitation sont typiquement associées au mensonge, alors que la spontanéité, à en croire de nombreux jugements de tribunaux , indiquerait que les témoins disent la vérité.

De plus, comme le rappellent la professeure émérite Judith Hall et ses collègues, «il n’existe pas de dictionnaire des significations des indices non verbaux, car les facteurs contextuels impliquant les intentions des codeurs, leurs autres comportements verbaux et non verbaux, les autres personnes (qui elles sont et leur comportement), et le contexte affecteront tous la signification» (notre traduction).

Autrement dit, apprendre à «lire» le non-verbal comme les mots d’une langue relève de la fiction plutôt que de la science. Malheureusement, comme je l’ai documenté dans mon mémoire de maîtrise en droit sur le comportement non verbal des témoins lors de procès et ma thèse de doctorat en communication sur la détection des témoignages mensongers, des juges semblent croire le contraire.

Le non-verbal, au-delà de la détection du mensonge

Puisque la détection des menteurs d’un simple coup d’œil, telle que présentée sur les médias sociaux et traditionnels, n’est pas possible, certains pourraient croire que le non-verbal des témoins, des juges et des avocats n’est d’aucune utilité. Toutefois, il s’agirait d’une erreur. En effet, la recherche scientifique documente depuis des dizaines d’années les fonctions du non-verbal. Plus de 30 000 articles révisés par les pairs ont été publiés sur le sujet par une communauté internationale de chercheurs oeuvrant dans différentes disciplines.

Lors des procès, la détection du mensonge représente un grain de sable dans l’océan des fonctions du non-verbal. Par exemple, les gestes, les regards, les expressions faciales, et les postures permettent aux témoins de communiquer des émotions et des intentions, aux juges de favoriser l’empathie et la confiance, et aux avocats de mieux saisir, à chaque instant, les actions et les propos des témoins, leurs nuances, et de s’adapter en conséquence. Tout cela se fait généralement de façon automatique.