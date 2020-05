Le rôle de la GRC dans les provinces amène des défis systémiques, dit une note

THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck Les obligations contractuelles coûteuses de la GRC partout au pays épuisent les ressources de la Gendarmerie dans des domaines comme le crime organisé et la sécurité nationale, prévient une note de service interne du gouvernement.

OTTAWA — Les coûteuses obligations contractuelles de la Gendarmerie royale du Canada à travers le pays ont pour effet d’amenuiser ses ressources dans des champs d’action comme le crime organisé et la sécurité nationale, selon une note interne gouvernementale.

Le document de Sécurité publique Canada explique que la demande pour des agents contractuels dans les provinces et les territoires où ils offrent régulièrement des services policiers sur une base locale excède la capacité de la GRC de les recruter et de les entraîner, provoquant des pénuries qui ont mené à des craintes liées à la santé et au bien-être des policiers.

Réciproquement, il existe une «insatisfaction grandissante» dans des territoires desservis au sujet des coûts et des postes vacants parmi les officiers, et des conséquences qui en résultent sur la sécurité au sein des communautés.

Le ministère et la GRC reconnaissent que cette dernière fait face à des «défis systémiques», qui la placent dans une position difficilement soutenable, peut-on lire.

La note ajoute que la future syndicalisation des agents aura pour effet d’accentuer ces pressions.

La note, hautement caviardée, a récemment été rendue publique en vertu de la Loi d’accès à l’information. Elle avait été incluse dans des documents d’information préparés pour le gouvernement entrant à la suite des élections fédérales de l’automne dernier.

Une présence importante dans les provinces

Plus de 60 pour cent de l’imposant budget de la GRC et plus de 70 pour cent de ses policiers sont assignés à des services de police contractuels dans toutes les provinces sauf le Québec et l’Ontario, trois territoires et 153 municipalités, précise la note.

Ainsi, la GRC est le service de police ayant compétence sur plus du cinquième de la population du Canada, dans un territoire géographique représentant les trois quarts du pays.

En vertu d’ententes devant durer 20 ans et paraphées en 2012, les provinces, territoires et municipalités versent entre 70 et 90 pour cent du coût rattaché aux services de la GRC.

La part annuelle du gouvernement fédéral approche la somme de 750 millions $, alors qu’elle se chiffrait à 618 millions $ en 2012-2013.

Le maintien de l’ordre est une responsabilité provinciale dans le cadre de l’administration de la justice et le gouvernement fédéral cherche depuis les années 1960 à «diminuer sa responsabilité financière en ce qui a trait à la police contractuelle», mentionne la note interne.