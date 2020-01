Rod Stewart et son fils Sean accusés de coups et blessures

Le légendaire chanteur Rod Stewart et son fils Sean font face à des accusations de coups et blessures à la suite d’une escarmouche avec un gardien de sécurité lors d’un événement privé dans un hôtel de Palm Beach le soir du Nouvel An, selon un rapport de police.

Jessie Dixon a déclaré aux policiers de Palm Beach que Stewart et son groupe attendaient à la table d’inscription d’une fête privée à laquelle ils n’étaient pas autorisés à assister.

Le groupe a commencé à faire du bruit. Le gardien a tenté de s’interposer en plaçant sa main sur la poitrine du fils du chanteur et en lui disant de reculer pour laisser passer d’éventuels participants.

Sean Stewart, âgé de 39 ans, s’est placé devant l’agent de sécurité. Il l’aurait alors repoussé vers l’arrière. C’est alors que le chanteur âgé de 74 ans aurait frappé M. Dixon d’un coup de poing à la cage thoracique.