Elles sont une centaine et viennent de chez Chanel, Dior, Saint Laurent, Jean-Paul Gauliter, Schiaparelli ou encore l’Opéra de Paris. Après avoir confectionné des masques pour le personnel soignant et les travailleurs en première ligne tout au long du confinement, elles ont élaboré et mis en accès libre, ce mois-ci, le patron d’une robe “aussi verte que possible”.

Un vêtement responsable

Mettre en accès libre le prototype n’est pas anodin. Il vise à faire prendre conscience aux uns et aux autres de “la valeur de l’habillement qui s’est profondément dégradée au cours de ces dernières années, explique Marie-Béatrice Boyer. Les vêtements coûtent moins cher, ils sont de moins bonne qualité. Alors, on doit en produire plus et ce n’est pas sans conséquence pour la planète et les hommes.”