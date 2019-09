Il y a de ces aliments qu’on croit connaître en tous points, qu’on consomme toutes les semaines, mais qui demeurent curieusement méconnus. Qui sait réellement de quoi est fait le riz? On répond à six questions fréquentes sur le populaire grain.

Est-ce que le riz est une céréale?

Il s’agit bel et bien d’une céréale qui vient d’une plante annuelle qui pousse en hauteur.

La version la plus commune, le riz blanc, contient de la vitamines B, du phosphore et du zinc. Le riz brun est aussi source de ces vitamines et minéraux, et contient en plus des fibres, du magnésium, du sélénium et du manganèse. Toutes les variétés de riz (il y en plusieurs milliers) sont naturellement sans sodium.

Si c’est en Asie qu’on cultive le plus de riz, les Canadiens consomment majoritairement du riz américain.

Est-ce que le riz est un féculent?

Oui, le riz est un féculent, ou autrement dit une céréale composée de glucides complexes. Pour être encore plus précis, le riz brun est fait de glucides complexes non raffinés et le riz blanc de glucides complexes raffinés.

Le riz brun est-il mieux que le riz blanc?

Quand le riz est récolté, il est nettoyé, puis décortiqué. On a alors du riz brun, qui a encore une couche extérieure, le son, d’où on tire la majeure partie de la valeur nutritive du riz.

Pour obtenir du riz blanc, celui-ci doit être broyé, puis poli, enlevant du coup cette mince couche riche en fibres et en protéines.

Une tasse de riz brun contient 4 grammes de fibres et 5 grammes de protéines, contrairement à 1 gramme de fibres et 4 grammes de protéines pour le riz blanc.

Est-ce que le riz fait grossir?

Comme le riz est fait de glucides complexes, il se digère plus lentement et peut faire prendre du poids lorsque consommé de façon excessive. Le corps a cependant besoin de glucides pour garder un niveau d’énergie adéquat et une glycémie stable.

Voici combien de grammes de glucides par tasse contient les variétés de riz les plus populaires, selon l’application de nutrition MyFitnessPal :

(Notez cependant que ces teneurs peuvent varier selon les marques)

Est-ce que le riz contient du gluten?

Non, le riz ne contient pas de gluten, en faisant l’un des féculents favoris des personnes intolérantes ou souffrant de la maladie coeliaque. D’ailleurs, la majorité des produits transformés «sans gluten» sont fabriqués à partir de farine de riz.

Est-ce que le riz constipe?

Le riz brun est loin de constiper. Au contraire, riche en fibres qui attirent l’eau dans les selles, il aide à traiter la constipation.

Le riz blanc, cependant, peut provoquer des épisodes de constipation, surtout si votre alimentation est pauvre en fibres, en fruits et légumes, en grains entiers et légumineuses.