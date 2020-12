Rita Baga parmi les participants de «Big Brother Célébrités»

Sacha Bourque via Instagram/lasemainedes4julie

Après avoir terminé deuxième dans le cadre de l’émission Canada’s Drag Race plus tôt cette année, Rita Baga a évidemment l’intention de «ne pas se faire avoir deux fois», et de remporter les grands honneurs de Big Brother Célébrités

«J’ai accepté de faire Big Brother, parce que j’ai l’impression que les gens connaissent beaucoup Rita Baga, mais ne connaissent pas Jean-François», explique celui qui se décrit comme un bon équilibre «entre l’intellectuel et la petite conne».

Après le chanteur et comédien Claude Bégin et le boxeur Jean Pascal, la drag queen Rita Baga (Jean-François Guevremont de son vrai nom) a été confirmée comme troisième participant qui prendra part à l’édition québécoise de Big Brother Célébrités, qui sera diffusée l’hiver prochain sur les ondes de Noovo. La nouvelle a été annoncée ce jeudi 10 décembre, dans le cadre de l’émission La semaine des 4 Julie.



Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.

Au bout de 13 semaines, ce sont les participants exclus qui couronneront celui ou celle parmi les finalistes qui se sera le plus illustré au cours des semaines précédentes.

Les participants qui auront bien voulu mettre leur vie sur pause pendant quelques semaines pour prendre part à l’aventure seront issus de «tous les horizons de la sphère publique». Plus tôt cet automne, Noovo évoquait la présence de personnalités artistiques et sportives, ainsi que d’influenceurs.

Animée par Marie-Mai, Big Brother Célébrités sera diffusée à compter du dimanche 10 janvier à 19h, sur les ondes de Noovo.