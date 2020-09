10 rieslings secs qui charment tout le monde

Burg Ravensburg Husarenkappe Riesling Grosses Gewachs 2016 - 50$

Produit par l'un des plus réputés (et anciens) vignobles allemands, ce vin bio sec offre un judicieux équilibre entre acidité et sucre qui révèle une belle fraîcheur. Les élégants arômes de poire et de citron ainsi que la finale gourmande à souhait nous ont conquis. Pas étonnant qu'il ait reçu la classification VDP, confirmant qu'il s'agit d'un grand cru.