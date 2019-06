Pour la Saint-Jean, Rick et Lulu Hughes ont partagé un beau moment avec Luce Dufault

«On est allés virer en bike chez une amie précieuse à Lulu, boire un bon verre de limonade maison préparé avec plein de bonnes choses pour la santé (et tout plein d’amour). C’est mon amie à moi aussi… Mais l’amitié que Luce et Lulu partagent depuis toujours dépasse de loin le lien d’amitié, par moments on dirait des soeurs jumelles», a confié Rick Hughes en légende.

«Étant une femme de défi, la vie me demande de relever un second défi de santé, défi que je saurai relever haut la main avec patience et foi. Par pure précaution et pour mettre toutes les chances de mon côté, je dois reprendre des traitements contre le cancer», avait déclaré Lulu Hughes le 17 juin dernier.

Son attachée de presse avait également confirmé qu’elle avait déjà repris les traitements de chimiothérapie.