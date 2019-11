Ricardo a maintenant sa statue au musée Grévin Montréal

Ricardo Larrivée a officiellement fait son entrée au musée Grévin Montréal, ce mardi 26 novembre.

Le chef était évidemment sur place pour le dévoilement de son double de cire, auquel les artisans des ateliers Grévin, à Paris, ont consacré plusieurs semaines de travail.

«Je suis vraiment fier de me retrouver avec des gens que j’aime et qui m’inspirent, tels que Dany Laferrière, Dominique Michel, Denise Bombardier, Ginette Reno, Georges Saint-Pierre... C’est toute une expérience de rencontrer sa cire pour une première fois à travers toutes ces personnalités. Je me sens choyé d’avoir été sélectionné par l’équipe Grévin Montréal» a déclaré le principal intéressé.

«Le jury a vite exprimé son enthousiasme unanime pour choisir Ricardo, avait déclaré Marc Laurendeau, président de l’Académie Grévin Montréal, par voie de communiqué lors de la révélation du projet. Ce cuisinier rassembleur et communicateur prodigieux, formé aux meilleures écoles de chez nous, rayonne au Québec, dans l’ensemble du Canada et dans plusieurs pays. Une notoriété bien méritée et qu’il fallait consacrer.»

«J’estime sincèrement le travail de ce grand chef, artiste, créateur et homme d’affaires dont l’œuvre se retrouve dans les foyers de nos familles à chaque repas», avait renchéri Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal.

Découvrez le résultat dans la galerie ci-dessous :