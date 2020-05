Des fleurs, des plats à emporter, du beau et du bon d'ici!

Instagram Leslylas

Comment ensoleiller votre journée? Un bouquet de fleurs et un bon repas, quoi de mieux? Et quand les deux sont accessibles au même endroit en temps de confinement, c’est un peu le paradis.

Voici Rhinocéros et Leslylas, deux nouveaux projets montréalais qui ont en commun une personne Mélanie Blanchette, derrière les restaurants Bouillon Bilk et Cadet. Explications.

Rhinocéros est le nouveau service prêt-à-manger des deux restaurants du boulevard Saint-Laurent (Bouillon Bilk et Cadet). Un vaste menu est proposé et qui comprend: entrées, plats du marché, prêts à griller... sans oublier desserts, vins et bières. Pour récupérer les plats, il est possible de commander de 11h du matin à 20h tous les jours de la semaine. Pour les livraisons, 17h est l’heure limite pour passer commande.

C’est à la même adresse du Cadet qu’il est possible de récupérer les bouquets Leslylas, que l’on peut même faire ajouter à sa commande de plats.

Derrière ce tout nouveau projet, il y a Mélanie Blanchette (co-propriétaire des restaurants Bouillon Bilk et Cadet) et Isabelle Hamelin, deux amies, toutes deux amoureuses de fleurs et de vases (coups de coeur).

«J’ai toujours aimé les fleurs et j’en ai toujours disposées dans mes restaurants. Je suis assez cartésienne dans mes goûts, Isabelle est très colorée. Cela a donné naissance à Leslylas», explique Mélanie Blanchette.

Les deux associées composent les bouquets de fleurs dans le garage de cette dernière le matin pour des compositions délicates et délicieusement colorées - qui seront à récupérer au Cadet. Il existe deux formats de bouquets, un à 35$ et un autre à 50$.

«Il n’y a pas de bons moments pour lancer un projet, explique Mélanie Blanchette. Nous en parlions depuis un an, nous l’avons fait en pleine pandémie. Ce qui m’anime, c’est de donner vie à ces idées qui naissent et les faire croître.»

Dans le top 3 de cette amoureuse des fleurs, il y a les renoncules, les pivoines et le ruscus (feuillage vert qui peut se disposer en bouquet et qui dure très longtemps). Le tout à placer dans des vases et pots qu’elle chine avec son associée.