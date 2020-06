Certaines tactiques policières devraient-elles être rejetées?

MARTIN OUELLET-DIOTTE via Getty Images

MARTIN OUELLET-DIOTTE via Getty Images Manifestation à Montréal à la suite du décès de George Floyd. (7 juin 2020)

De nouvelles preuves d’interventions violentes de la part de policiers montrent que certaines tactiques policières sont «si flagrantes» qu’elles font plus de mal que de bien, fait valoir une militante canadienne.

Sandy Hudson, une fondatrice de Black Lives Matter Toronto, affirme que des mesures de plus en plus musclées sont «utilisées contre les Noirs et les Autochtones».

«Cela ne nous protège pas réellement et, dans certains cas, met davantage en danger», affirme Mme Hudson, également étudiante en droit à l’Université de la Californie à Los Angeles.

«De nombreux militants à travers l’Amérique du Nord demandent un “définancement” de la police parce que les agents utilisent souvent une force excessive qui semble si flagrante.»

Parallèlement aux appels à réduire le financement des forces de l’ordre pour investir dans la prévention et l’aide aux plus vulnérables, il y a eu des manifestations contre la brutalité policière et le racisme un peu partout dans le monde depuis la mort le mois dernier de George Floyd. Cet homme noir est mort après avoir été asphyxié par le genou d’un policier blanc de Minneapolis pendant plusieurs minutes.

Des images qui ont fait surface récemment incluent une vidéo datant de 2018 dans laquelle un policier d’Edmonton utilise son genou pour maintenir la pression sur le cou d’un homme noir au sol lors d’une arrestation. La police a déclaré que la mesure de contention a été utilisée pendant environ 40 secondes et a noté qu’une telle tactique «à haut risque» n’était pas encouragée et ne faisait pas partie de la formation.

Cette semaine, l’organisme de surveillance de la police de l’Alberta a annoncé que deux agents de la GRC ont été accusés de négligence ayant causé la mort après avoir tiré sur un véhicule en mouvement qui s’est retrouvé dans un fossé, pour des faits remontant également à 2018.