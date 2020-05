Revenu Québec: 2 millions de déclarations de revenus de moins que l'an dernier

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Nathalie Madore

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Nathalie Madore Gros plan du logo de Revenu Québec sur fond blanc (photo d'archives)

MONTRÉAL — Les effets de la pandémie de COVID-19 se font ressentir dans les bureaux de Revenu Québec, où l’on a traité environ deux millions de déclarations de revenus de moins qu’à la même période, l’an dernier.

S’il ne fait aucun doute que la pandémie a bousculé les habitudes de vie des Québécois, il reste à voir si c’est par manque de temps, manque de liquidités ou tout simplement parce qu’ils ont d’autres préoccupations, que ces contribuables attendent jusqu’à la nouvelle date limite du 1er juin pour envoyer leur déclaration.

«Ces données témoignent de l’impact significatif de la pandémie sur la période de production des déclarations de revenus», reconnaît Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec, en entrevue à la Presse canadienne. Il souligne toutefois que cela démontre également de «la pertinence et l’utilité des mesures d’assouplissements annoncées par Revenu Québec» et l’Agence du revenu du Canada (ARC).

«La date limite pour produire et transmettre une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019, normalement serait le 30 avril, mais cette année exceptionnellement en raison de la pandémie, c’est le 1er juin 2020», rappelle-t-il.

«À l’évidence, beaucoup de Québécois se sont prévalus de ce report. En date du 7 mai, on avait reçu 4 090 000 déclarations de revenus et si je compare à la même date l’année dernière on était à 6 019 000 déclarations de revenus reçues par Revenu Québec.»