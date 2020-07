Des sénateurs réclament un revenu de base garanti

Dobrila Vignjevic via Getty Images La PCU, bien qu'utile, n'est pas venue en aide aux Canadiens les plus vulnérables, note un comité sénatorial.

Trouver un emploi adéquat sera un défi permanent pour les travailleurs, car certains secteurs, comme le tourisme et le transport aérien, mettront plus de temps à reprendre, tandis que d’autres emplois peuvent ne pas revenir du tout pour cause de faillite, a rappelé le comité. Les sénateurs exhortent donc le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones, à «envisager de façon exhaustive, juste et prioritaire l’instauration d’un revenu de base garanti», une possibilité qu’«il convient d’examiner plus à fond».

«Pourquoi ne pas y réfléchir sérieusement et voir ce qui pourrait être fait?», a déclaré Tony Loffreda, un sénateur indépendant qui siège au comité. «Je pense que nous pourrions économiser beaucoup en programmes d’aide, lors d’une prochaine crise, si nous avions un revenu de base garanti.»

Le concept de revenu de base garanti, ou revenu minimum garanti, diffère selon les interlocuteurs, mais il est généralement considéré comme une prestation sans condition versée par les gouvernements, qui remplace plusieurs programmes ciblant des besoins différents. Plus tôt ce mois-ci, le directeur parlementaire du budget a estimé qu’une telle prestation versée pendant six mois à partir d’octobre coûterait entre 47,5 milliards $ et 98,1 milliards $, selon que les prestations seront réduites, ou non, en fonction des revenus gagnés par les bénéficiaires.

Il est temps de rendre des comptes

Les différents programmes d’aide fédérale liés à la crise du coronavirus atteignent jusqu’ici quelque 230 milliards $, sans compter les dizaines de milliards de plus en reports d’impôts et en prêts garantis par le gouvernement. Ces mesures exceptionnelles ont fait gonfler le déficit à 343,2 milliards $ et la dette nationale au-delà du cap des 1000 milliards $ d’ici la fin de l’année.

Le comité sénatorial convient que «les mesures gouvernementales ont vraisemblablement sauvé des millions de Canadiens de la ruine». Mais aujourd’hui, le gouvernement doit remédier à «l’absence de reddition de comptes et le manque de transparence à l’égard des dépenses». Les sénateurs demandent donc au gouvernement de publier des mises à jour économiques et financières trimestrielles pour le reste de la crise — comme le ministre des Finances, Bill Morneau, l’a fait la semaine dernière.